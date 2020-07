Arnault proprietario del Milan: l’annuncio su Wikipedia

NEWS MILAN – Bernard Arnault è il nuovo proprietario del Milan. Un annuncio che molti, se non tutti, i tifosi rossoneri sognano. Sappiamo bene chi è Arnault, proprietario del prestigioso marchio LVMH, il cui patrimonio è stimato a 113 miliardi di dollari.

L’annuncio non è ufficiale, ovviamente, ma è apparso su Wikipedia. Sulla pagina ufficiale di Arnault della nota enciclopedia, c’è scritto: “Proprietario del Milan“. Che sia stata una modifica da parte di qualche utente, senza un vero e proprio senso, appare chiaro. E non solo per il mancato spazio dopo la virgola, ma anche per il fatto che la frase, per come è composta, è completamente errata (Foto in basso).

La speranza di molti è che presto tale dicitura “Arnault proprietario del Milan”, possa diventare realtà. In questi giorni si è parlato di nuovi contatti Arnault-Elliott per la cessione del club rossonero. Per molti la “questione stadio” è particolarmente decisiva. Vedremo.

