Calciomercato Milan – Fofana resta un obiettivo: piace a Rangnick

CALCIOMERCATO MILAN – Aggiornamenti di mercato da Nicolò Schira, riguardanti il Milan e gli obiettivi per la prossima stagione. Ritorna in auge il nome di Wesley Fofana, difensore centrale di proprietà del Saint-Etienne, accostato ai rossoneri nel corso della passata finestra di mercato a gennaio.

L’indiscrezione di Schira: “Il Milan è ancora interessato al difensore centrale del Saint Etienne Wesley Fofana . Rangnick lo voleva al RB Lipsia l’anno scorso. Sia Almstadt che Moncada stanno guardando il calciatore francese, classe 2000″.

Fofana ha una buona prestanza fisica dall’alto dei suoi 190 cm. Piede preferito: destro. Il francese ha rinnovato il contratto fino al giugno 2024. Chi lo vorrà, dunque, dovrà sborsare parecchi milioni.

Sul suo valore non ci sono molte informazioni: secondo i colleghi di Transfermarkt attualmente vale poco più di 5 milioni di euro, ma difficilmente il club francese lo lascerà partire ad una cifra così bassa. E non solo considerando l’età, ha 19 anni (ne compirà 20 a dicembre), ma anche perché in questa stagione ha mostrato buone qualità.

