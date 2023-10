Argentina, i convocati di Scaloni: sorprende la presenza di Pellegrino

Lionel Scaloni, CT dell'Argentina, ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni: presente, a sorpresa, Marco Pellegrino del Milan

Con l'avvicinarsi della sosta per le Nazionali, i vari Commissari Tecnici piano piano comunicano le proprie scelte in vista dei diversi impegni. Anche Lionel Scaloni , selezionatore dell' Argentina campione del mondo, ha diramato la lista di coloro che prenderanno parte ai match contro Paraguay e Perù .

Con grande sorpresa, come si evince dal post pubblicato sul profilo 'X' dell'Argentina, Lionel Scaloni ha deciso di chiamare Marco Pellegrino. Il difensore non ha ancora giocato nemmeno un minuto con la maglia del Milan, ma è stato comunque convocato in questa sessione di impegni di ottobre. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Due nomi nella lista di Moncada. Si guarda al futuro