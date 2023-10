APA Milan diserta l’Assemblea odierna: “Nessun dialogo con i vertici”

L'Associazione Piccoli Azionisti (APA) del Milan non presenzierà all'Assemblea prevista per oggi pomeriggio. Il motivo nella nota ufficiale

(fonte: APA Milan) "APA Milan, l’Associazione dei Piccoli Azionisti del Milan, annuncia che non sarà presente all’assemblea degli azionisti che si terrà in data odierna unicamente in via telematica.