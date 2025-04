Ancelotti-Brasile, tutto saltato! Ma spunta un’altra grande offerta

"Ieri pomeriggio, Carlo Ancelotti ha comunicato alla CBF, con loro totale incredulità, che il Real Madrid non lo avrebbe lasciato andare a giugno, come aveva precedentemente concordato con la 'Seleção'. Se avrebbe fatto, lo avrebbe fatto senza dargli la somma che gli spettava per l'ultimo anno del suo contratto, che scade nel 2026. Il Brasile ha interrotto i negoziati".