Ancelotti: “Auguri Baresi: con te ho avuto tanti ricordi belli”

MILAN NEWS – Carlo Ancelotti, oggi manager dell’Everton, ha condiviso lo spogliatoio rossonero con Franco Baresi, come compagno di squadra nel Milan, per ben cinque stagioni, dal 1987 al 1992, ricche di successi. Queste le parole di Ancelotti su Baresi per il suo 6o° compleanno.

"Caro Franco è con piacere che ti faccio tanti auguri per il tuo compleanno. Siamo ai 60 ma vuol dire che noi sessantenni abbiamo avuto tanti bei ricordi e ne ho avuti tanti e belli con te. Un abbraccio e tanti auguri".