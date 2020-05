Maldini: “Baresi, sin dal mio primo giorno un esempio da seguire”

MILAN NEWS – Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero ed ex capitano del Milan per dodici anni, dal 1997 al 2009, ha fatto gli auguri al suo predecessore, Franco Baresi, che oggi compie 60 anni. Queste le parole di Maldini su Baresi ai microfoni di ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola.

"In tutti questi anni ti hanno chiamato in tantissimi modi, Franz, Piscinin … ma per me sei sempre stato il Capitano! Dal primo giorno in cui sono arrivato a Milanello ti ho guardato come un esempio da seguire". Maldini ha anche parlato, su 'Instagram', con Filippo Inzaghi.