Analisi Milan-Lazio 1-0: guardate la differenza tra Nkunku e Rafa Leao!

Un'altra vittoria e da Milan-Lazio 1-0 di ieri sera non rimangono solo le polemiche arbitrali. C'è molto di più. C'è l'analisi tattica. Perché la vittoria di ieri, soprattutto l'azione del gol, è una risposta importante e decisa a chi diceva che il Milan di Massimiliano Allegri fa fatica contro le squadre che si difendono chiuse. Ma non solo, è anche una risposta da parte di Rafa Leao alle solite, inutili, critiche. Sesto gol in dieci partite stagionali per il portoghese classe 1999 e movimento da prima punta vera. Invece delude ancora Christopher Nkunku.