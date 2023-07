Amichevole Milan-Lumezzane, dove vederla in tv e diretta streaming

Ma dove si potrà vedere, in diretta tv e in streaming , l'amichevole Milan-Lumezzane? La partita andrà in onda sia su 'DAZN', app compatibile con la maggior parte dei dispositivi esistenti iOS e Android , sia su 'Sky'. Per quest'ultima emittente, appuntamento sul canale 251 , 'Sky Sport HD'.

Diretta testuale della partita del Diavolo su 'PianetaMilan.it'

Milan-Lumezzane, dunque, in diretta tv e streaming su 'DAZN' e, per quanto concerne 'Sky', visibile oltre che in tv via satellite anche in streaming con l'app 'Sky Go'. Anche questa compatibile con quasi tutto. Ricordiamo, inoltre, che potrete seguire la partita anche con la diretta testuale di 'PianetaMilan.it'.