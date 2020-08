Ambrosini su Maldini: “Si è gestito benissimo in un momento difficile”

MILAN NEWS – Da un capitano a un altro. Massimo Ambrosini parla di Paolo Maldini, da cui ha ereditato la fascia da capitano del Milan nel 2009, ai microfoni della Gazzetta dello Sport. L’ex numero 23 di Pesaro si è soffermato sul lavoro svolto dal suo amico ed ex compagno di squadra come dirigente del club rossonero durante l’ultima, complicatissima, stagione, elogiandone le capacità. Tanti i momenti difficili affrontati: dalla pandemia alle voci su Ralf Rangnick (che è tornato a parlare). Ecco tutte le parole di Ambrosini: “Si è gestito molto bene in un periodo complicato, meritandosi ciò per cui ha scelto questo lavoro: scegliere in autonomia. Ora ha più responsabilità”.

