Amaral del Rio Ave a Leao: “Ti aspetto”. Rafael ci sarà?

MILAN NEWS – Ieri il Milan ha eliminato al terzo turno preliminare, non senza soffrire, il Bodo Glimt a San Siro. Giovedì prossimo ci saranno dunque gli spareggi, con i rossoneri impegnati in trasferta, contro il Rio Ave, che ha invece battuto il Besiktas in Turchia. Si giocherà dunque in Portogallo, terra di Rafael Leao, che però al momento non è ancora mai stato disponibile. Il numero 17 rossonero potrebbe tornare però proprio contro la squadra del suo Paese. Dopo il match di ieri, Leao ha pubblicato un tweet con una faccina di uno sguardo, che probabilmente significa che potrebbe essere a disposizione. È tornato ad allenarsi in questa settimana e la sua convocazione non è da escludere. Tra le risposte al tweet anche quella di Pedro Amaral, difensore del Rio Ave, che ha scritto: “Ti aspetto fratello”.

