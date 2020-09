Milan, Leao è tornato. E si candida al ruolo di vice Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rafael Leao è tornato. L’attaccante portoghese, che era risultato positivo al coronavirus al rientro dalle vacanze, è diventato negativo, ha terminato la quarantena e ha ripreso gli allenamenti a Milanello agli ordini del tecnico rossonero Stefano Pioli.

Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. Leao, lunedì sera, si è anche recato a San Siro per assistere alla vittoria, 2-0, della sua squadra contro il Bologna. Per i rossoneri si tratta di un ritorno fondamentale, viste le tante assenze dell’ultimo periodo.

Certamente, ci vorrà un po’ di tempo, e tanti allenamenti, per rivedere Leao in condizione ed utile alla causa. Per lui, a Milanello, in questi giorni, allenamento personalizzato, poiché, di fatto, deve iniziare da capo la preparazione atletica precampionato.

Leao non sarà disponibile per Milan-Bodø/Glimt di domani sera in Europa League e neanche per Crotone-Milan di domenica in Serie A. Possibile che Pioli lo convochi per Milan-Spezia di domenica 4 ottobre, tanto per fargli nuovamente respirare l’atmosfera dello spogliatoio rossonero.

Il suo rientro è fondamentale anche perché concede al mister l’opportunità di poter contare su un altro attaccante. Il quale, all’occorrenza, può anche giocare da riferimento centrale come vice del ‘fratello maggiore’, Zlatan Ibrahimović. L’obiettivo di Leao, in questa stagione, è di migliorare i numeri dell’ultima.

6 gol e 3 assist in 31 gare tra campionato e Coppa Italia, per un ragazzo di appena 21 anni, rappresentano senza dubbio un buon punto di partenza sul quale costruire un'annata ricca di successi.