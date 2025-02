La pista Bollini, per il Milan Futuro, però, a sentire gli esperti di calciomercato, è praticamente sfumata con il passare delle ore. L'ex Lazio Primavera, salvo stravolgimenti, non dovrebbe rilevare dunque Bonera sulla panchina del Milan Futuro per la fase finale di questa stagione.

"Alberto Bollini ha accettato di restare nella Nazionale Under 19 - ha commentato Nicolò Schira in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X' -. Il Milan sta ora lavorando per trovare un altro candidato o promuovere Federico Guidi dalla Primavera per sostituire Daniele Bonera sulla panchina del Milan Futuro".

Gli ha fatto eco, sempre su 'X', il collega Matteo Moretto. "Aggiornamento panchina Milan Futuro. Si raffredda la soluzione Alberto Bollini. L’attuale CT dell'Italia U19 verso la permanenza in Federazione, considerato il rapporto solido che lo lega sia al Presidente Gabriele Gravina sia al Coordinatore delle Nazionali Giovanili Maurizio Viscidi. Inoltre a marzo l’U-19 affronterà un’importante fase di qualificazione all’Europeo". "Adesso la società potrebbe valutare la soluzione interna legata a Federico Guidi", ha aggiunto Moretto.

Ancora più netto, alla fine, è stato Alfredo Pedullà: "Alberto Bollini resta in FIGC malgrado un’offerta di due anni e mezzo di contratto per allenare il Milan Futuro".

Pedullà ha quindi aggiunto, in un articolo pubblicato sul suo sito web ufficiale: "Bollini si è confrontato con i vertici della F.I.G.C., avrebbe avuto il via libera, ma non se l'è sentita di lasciare il suo attuale incarico che gli sta dando grande soddisfazione. Ha la fiducia dei vertici federali, ha ottenuto risultati importanti, e sapeva che in caso di uscita sarebbe stato poi complicato rientrare in F.I.G.C.. Da qui la scelta di non accettare la proposta del Milan Futuro".