Allenatore Milan Futuro, scelto Bollini. In Under 19 un ex rossonero?

Dopo i rinforzi dell'ultimo calciomercato invernale, in casa Milan si aspettavano un'inversione di tendenza che, invece, non è arrivata. Al posto di Bonera, secondo 'Tuttosport', dovrebbe arrivare Alberto Bollini. Il quale negli ultimi venti anni, si è distinto come tra i migliori allenatori italiani in assoluto a livello giovanile.

Tecnico top a livello di settore giovanile — Per Bollini, pronto un contratto da allenatore per il Milan Futuro fino al 30 giugno 2026 con opzione per un'ulteriore stagione (e scadenza, dunque, portata eventualmente al 30 giugno 2027). Il direttore tecnico del Milan Futuro, Jovan Kirovski, ora, aspetta il via libera dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'ingaggio di Bollini.

Infatti, attualmente, Bollini ricopre l'incarico di Commissario Tecnico dell'Italia Under 19. Con il suo passaggio al Milan Futuro, ha chiosato 'Tuttosport', la panchina - vacante - dell'Italia Under 19 potrebbe finire ad un ex rossonero, Leonardo Bonucci. Che, ad oggi, è il vice di Bernardo Corradi sulla panchina dell'Italia Under 20.