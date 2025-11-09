Allegri, siamo troppo attendisti! Analisi Parma-Milan 2-2: ma anche…

Difficile dormire dopo Parma-Milan 2-2 di ieri sera. Una di quelle partite che toglie il fiato e il sonno. Perché di pareggi con le piccole i rossoneri ne avevano già fatti quest'anno, ma quello di ieri è diverso. Quello di ieri non è capibile e accettabile. Perché l'avevi praticamente vinta, andando 2-0; perché potevi vincerla di nuovo e hai sbagliato tre occasioni clamorose. Ciò fa capire che non sia tutto da buttare. I rossoneri di Massimiliano Allegri giocano bene, creano, hanno trame e schemi. Però hanno cali mentali e limiti tattici a volte in fase difensiva. Troppo attendisti, troppo poca pressione. Abbiamo analizzato tatticamente la partita con il match analyst Davide Flore: trovate tutto nel video sul nostro canale YouTube qui sotto. Ricordatevi di lasciare un mi piace, di iscrivervi e attivare la campanella, oltre a commentare per domande e dire la vostra!