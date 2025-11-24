Allegri ha avuto cosa voleva! Analisi Derby Inter-Milan 0-1: zero rischi veri

Vincere il Derby non è mai banale, ma se si vince come lo ha fatto il Milan ieri poi diventa ancora più speciale. Se aveste chiesto a un tifoso rossonero come sognava di vincere la stracittadina probabilmente neanche la sua fantasia sarebbe arrivata a partorire cotanta goduria. Corto muso, 0-1, con due legni colpiti dai nerazzurri e Hakan Calhanoglu che sbaglia un calcio di rigore. Apoteosi rossonera. Grandi meriti, però, li ha anche e soprattutto Massimiliano Allegri, perché questo corto muso è totalmente suo. Il suo piano gara è stato perfetto, ha studiato un paio di mosse che hanno messo in difficoltà i nerazzurri, e li ha fatti cadere nella sua trappola. Abbiamo analizzato tatticamente la partita con il match analyst Mattia Pellé: trovate tutto nel video sul nostro canale YouTube qui sotto. Ricordatevi di lasciare un mi piace, di iscrivervi e attivare la campanella, oltre a commentare per domande e dire la vostra!