Alcaraz senza grinta a Miami, Panatta: 'Mi ha ricordato Leao: ecco perché'

'La Domenica Sportiva', il paragone Alcaraz-Leao

"Ve lo dico subito: Alcaraz a Miami ha perso male. Non mi è piaciuto per niente, sembrava quasi che ci facesse un favore a essere in campo. Mi ha ricordato il Leao di certi momenti a Milano: svogliato, senza la giusta grinta, quasi distaccato dal match. Korda ha vinto con merito, ma se non avesse avuto il 'braccino' nel secondo set, avrebbe chiuso molto prima. Solo al terzo set Carlos ha provato a fare qualcosa di meglio, ma l'eliminazione è stata giustissima".