Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Alcaraz sconfitto a Miami, Panatta commenta: “Mi ha ricordato Leao: svogliato e senza la giusta grinta”

ULTIME MILAN NEWS

Alcaraz sconfitto a Miami, Panatta commenta: “Mi ha ricordato Leao: svogliato e senza la giusta grinta”

Alcaraz senza grinta a Miami, Panatta: 'Mi ha ricordato Leao: ecco perché'
Ospite a 'La Domenica Sportiva', l'ex tennista Adriano Panatta ha paragonato Carlos Alcaraz al giocatore del Milan Rafael Leao
Redazione

L'ex tennista Adriano Panatta, ospite nell'ultima puntata di 'La Domenica Sportiva', ha commentato i recenti risultati di Carlos Alcaraz, uscito prematuramente, rispetto alle previsioni, ai sedicesimi di finale del torneo ATP 1000 di Miami contro Korda. Nel parlare dello spagnolo, l'ex campione azzurro ha fatto un paragone forte con l'attaccante del Milan Rafael Leao. Ecco, quindi, le sue parole riprese da 'Gazzetta.it.

'La Domenica Sportiva', il paragone Alcaraz-Leao

—  

"Ve lo dico subito: Alcaraz a Miami ha perso male. Non mi è piaciuto per niente, sembrava quasi che ci facesse un favore a essere in campo. Mi ha ricordato il Leao di certi momenti a Milano: svogliato, senza la giusta grinta, quasi distaccato dal match. Korda ha vinto con merito, ma se non avesse avuto il 'braccino' nel secondo set, avrebbe chiuso molto prima. Solo al terzo set Carlos ha provato a fare qualcosa di meglio, ma l'eliminazione è stata giustissima".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Giroud fa ancora la differenza al Lille: il Milan se ne è privato troppo presto? >>>

Poi sul tifoso rossonero Jannik Sinner, ancora in corsa per il titolo di Miami: "Vincere il Sunshine Double (titolo di Indian Wells e Miami, ndr) ora è più facile per lui. La differenza? Nel tennis si può sempre perdere, ma a Jannik succede molto meno che ad Alcaraz. È un dato di fatto: Sinner oggi è più solido e centrato".

Leggi anche
Giroud fa ancora la differenza al Lille: il Milan se ne è privato troppo presto?
Milan, arriva Goretzka? Chukwueze verso il riscatto. Le parole di Shevchenko e Albertini. Leao...

© RIPRODUZIONE RISERVATA