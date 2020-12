Albertini: “Tonali? Deve crescere e va aspettato: almeno un anno”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex rossonero Demetrio Albertini ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche di Sandro Tonali.

“Il mio centrocampo ideale pescando da Milan e Inter? Kessie, Bennacer, Barella. Tonali in panchina? Per quanto visto finora sì. Ma su di lui non cambio idea, deve crescere in consapevolezza e va aspettato: quando giocavo io si diceva che bisognava concedere un anno di tempo agli stranieri, con un ragazzo di vent’anni deve valere lo stesso concetto”.

MILAN-SIMAKAN, CI SIAMO! ECCO LE ULTIME SUL DIFENSORE>>>