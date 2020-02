Ag. Montolivo: “Il suo addio è definitivo: pagina triste per il nostro calcio”

CALCIOMERCATO MILAN – Giovanni Branchini, agente di Riccardo Montolivo, ha confermato come l’ex capitano del Milan abbia deciso definitivamente di smettere di giocare a calcio.

Queste le dichiarazioni di Branchini su Montolivo ai microfoni di ‘TMW Radio‘: “Una pagina triste del nostro calcio, per chi l’ha scritta, per chi l’ha subita e per chi ha fatto finta di non vedere. Il suo addio al calcio è definitivo. Quando uno non gioca da un anno e mezzo, ad una certa età, riprendere è difficile. Ricominciare non sarebbe stato intelligente perché non avrebbe reso secondo i suoi standard”.

Intanto, sul fronte mercato, emerge un retroscena legato al centrocampista brasiliano Lucas Paquetá: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android