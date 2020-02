Calciomercato Milan – Di Marzio: “A gennaio Paqueta vicino alla Juventus”

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, ha rivelato come Lucas Paqueta, il mese scorso, durante la finestra di calciomercato di gennaio, sia stato vicinissimo a lasciare il Milan per trasferirsi alla Juventus.

Queste le dichiarazioni di Di Marzio: “Paqueta è stato vicino alla cessione alla Juventus a gennaio. Nonostante le smentite di rito, infatti, le due squadre hanno trattato a lungo lo scambio con Federico Bernardeschi senza aver trovato una quadra. A lungo hanno però cercato di trovarla, anche con il PSG che però non è mai arrivato alle cifre che il Milan voleva”.

Paqueta giocherà titolare stasera in Milan-Torino a ‘San Siro‘. Per scoprire da quando il brasiliano non partiva dall’inizio in formazione, continua a leggere >>>

