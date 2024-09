AC Milan e Molino Casillo: sinergia che unisce sport, tradizione e qualità

( fonte: acmilan.com ) - Da 125 anni, AC Milan si impegna a ricercare l'eccellenza in tutti i campi. Per raggiungere questo obiettivo, si unisce a partner che condividono una visione di successo e di lunga durata. In questo contesto, Molino Casillo , leader nella produzione e distribuzione di farine e semole di alta qualità, continuerà a essere Official Flour Partner della famiglia rossonera.

Il successo nasce dall'equilibrio, dalla capacità di riuscire a combinare ogni ingrediente per realizzare la ricetta perfetta. Avviata a marzo 2023, la sinergia tra AC Milan e Molino Casillo dimostra la forza di un legame costruito sulla passione per la qualità e l'innovazione. Questa partnership non solo esalta due protagonisti del Made in Italy, ma promuove anche uno stile di vita sano e sostenibile, in perfetta sintonia con i valori condivisi dai due brand. Con ogni passo, celebra e amplifica l'armonia tra eccellenza e innovazione, creando un equilibrio vincente.