Nasce la prima AC Milan Academy negli USA: il comunicato ufficiale

AC Milan metterà a disposizione la sua esperienza e tradizione attraverso un team di professionisti dello sport, specializzato nei sistemi di formazione tipici del Metodo Milan, e che seguirà il coordinamento e la formazione dello staff tecnico locale che quotidianamente seguirà la crescita umana e sportiva dei ragazzi coinvolti nelle attività sportivo-calcistiche.

Con passione e competenza, il Club intende infatti condividere apertamente la sua metodologia tecnico-organizzativa e contribuire alla promozione di una sana cultura sportiva finalizzata a supportare le iniziative di avviamento allo sport dedicate ai più giovani.

Il kickoff del progetto è atteso a dicembre con un Camp di cinque giorni che andrà ad anticipare l’apertura dell’AC Milan Academy prevista per la primavera del 2024, la quale si inserisce all’interno del progetto più ampio di sviluppo delle AC Milan Academy sul territorio Nord Americano.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha affermato: “L’AC Milan Academy Virginia è un ulteriore tassello nel processo di consolidazione del brand Milan a livello globale. Lo sbarco del progetto AC Milan Academy in territorio US testimonia il nostro impegno e il nostro contributo nella promozione del calcio sul territorio Nord Americano, attraverso cui desideriamo esportare in modo sempre più concreto i valori del Milan in tutto il mondo”.

Dario Scatena, Founder e Chief Executive Officer di Black & Red Pumas LLC, ha aggiunto: “Da italiano e da tifoso Milanista, sono molto felice di questa collaborazione che porterà i colori ed i valori del Milan e le tradizioni italiane sul territorio americano. Sono molto sicuro che l’eccellenza e il Metodo Milan porteranno grandi benefici in primis per i ragazzi nella loro crescita personale e poi al calcio americano. Questa è una famiglia per me e non vedo l’ora che anche le ragazze ed i ragazzi possano sentirsi parte di questa grande famiglia e crescere in ogni aspetto con i suoi valori”.

Il progetto AC Milan Academy negli Stati Uniti, preceduto dal recente approdo dei Milan Junior Camp in Canada, rientra all’interno del programma più ampio - portato avanti dal Club - che ha come obiettivo quello di affermare con sempre maggior forza il brand Milan in un’area strategica come quella del Nord America, in cui il calcio sta vivendo un momento di crescita esponenziale, e che presenta un forte legame con i colori rossoneri: secondo quanto riportato da uno studio Nielsen, sono circa 43 milioni gli appassionati presenti sul territorio, rendendolo il club italiano più seguito nel paese. Inoltre, secondo una ricerca condotta dalla società internazionale di analisi e ricerche di mercato YouGov, il Milan è il brand calcistico italiano più apprezzato nel Paese.

