Milan, Sacchi convinto: “Leao fuoriclasse? Soltanto a patto che …”

"Qui ci sono tre cose che non costano nulla e che ti permettono di essere protagonista - ha evidenziato Sacchi -: avere straordinaria motivazione , elevato spirito di squadra e un gioco , il gioco è paragonabile a una trama di un film, avete mai visto un film senza trama? Hanno provato in America, ecco bocciato".

Il suo parere su Leao: "Ha avuto poco nel temperamento"

Quindi, parlando di Rafael Leao, autore di una prova sontuosa in Milan-PSG 2-1 martedì scorso in Champions League, Sacchi ha evidenziato ancora una volta il suo pensiero sull'attaccante portoghese che, nel recente passato, ha bacchettato a più riprese per lo scarso 'impegno' per il collettivo.