“A portieri invertiti…” Il Milan ha vinto il Derby meritatamente ed è più forte!

Il giorno dopo un Derby vinto dal Milan è ancora più bello. Perché ci sono gli spiegoni dei santoni che sanno tutto. Ci raccontano e ci spiegano che in realtà sono più forti gli altri, che è solo fortuna, che a portieri invertiti finiva diversamente... Eppure quelli nettamente più forti hanno perso un terzo delle partite giocate finora. Eppure il portiere fa parte della squadra, che secondo tutti è nettamente più forte per i nerazzurri (ma se basta solo il portiere...) In realtà probabilmente avrebbe vinto anche ad allenatori invertiti, così come a centrocampisti (Modric non avrebbe sbagliato il rigore), ma anche ad attaccanti (avessero avuto Pulisic) e difensori (perché Pavlovic non avrebbe lasciato quel buco). Insomma, fossero stati il Milan avrebbero vinto loro.