A Milano torna la Yes Cup: i dettagli sul torneo di calcio giovanile di Pasqua

Le partite si disputeranno in 16 centri sportivi tra Milano e l’area metropolitana, mentre uno dei momenti più attesi sarà la cerimonia inaugurale allo Stadio San Siro, dove ad animare la serata ci saranno Gli Autogol e Radio Number One.
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Non solo sport: il torneo conferma anche il suo impegno sociale, con una donazione di 1 euro per ogni gol alla Fondazione Laureus Italia. Un segnale chiaro di come il calcio possa essere anche uno strumento di inclusione e crescita.
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