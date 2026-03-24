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Yes Cup 2026: Milano pronta ad accogliere il più grande torneo di calcio di Pasqua

A Milano torna la Yes Cup: i dettagli sul torneo di calcio giovanile di Pasqua
Dal 2 al 5 aprile torna la 'Yes Cup', il torneo di Pasqua più importante d’Italia: numeri in crescita e sempre più squadre da tutto il mondo
Redazione PM

Milano si prepara a diventare ancora una volta il centro del calcio giovanile internazionale. Dal 2 al 5 aprile 2026 tornerà la Yes Cup, il più grande torneo di Pasqua in Italia, giunto alla sua quinta edizione e pronto a registrare numeri record.

Milan e giovani: Milano capitale del calcio internazionale

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L’edizione 2026 segna un ulteriore salto di qualità. Saranno 272 le squadre partecipanti, suddivise in 14 categorie tra maschile e femminile, con oltre 4.500 giovani atleti coinvolti. Le nazioni rappresentate saliranno a 26, confermando la crescente dimensione globale dell’evento, con nuove presenze da Asia, Medio Oriente e Sud America.

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Le partite si disputeranno in 16 centri sportivi tra Milano e l’area metropolitana, mentre uno dei momenti più attesi sarà la cerimonia inaugurale allo Stadio San Siro, dove ad animare la serata ci saranno Gli Autogol e Radio Number One.

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Non solo sport: il torneo conferma anche il suo impegno sociale, con una donazione di 1 euro per ogni gol alla Fondazione Laureus Italia. Un segnale chiaro di come il calcio possa essere anche uno strumento di inclusione e crescita.

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