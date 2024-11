Milan, Cardinale: “Rispetto per la storia”. Sui fan e le vittorie…

Milan, Cardinale e il messaggio per i tifosi: parole sulla storia rossonera e i trionfi

"È con grande orgoglio e profondo rispetto che dedico questo libro alla nostra amata base di fan in tutto il mondo e alla vibrante città di Milano. Questo libro è un omaggio alla passione, alla resilienza e al sostegno incrollabile che i fan hanno mostrato negli ultimi 125 anni. Ho avuto il privilegio di partecipare alla celebrazione della vittoria dello Scudetto a Piazza del Duomo poco prima di acquistare la squadra e sono rimasto profondamente commosso da quanto questa squadra significhi per i tifosi e la città di Milano. Milano non è solo una città; è un faro di cultura, moda, storia e, soprattutto, calcio. L'essenza di AC Milan è intrecciata nel tessuto stesso di questa straordinaria città. Dagli echi di San Siro e Puma House of Football ai canti che riverberano per le strade, Milan e AC Milan hanno condiviso un legame inseparabile dalla fondazione del Club 125 anni fa. Quando ci siamo assunti la responsabilità di guidare questo storico club, lo abbiamo fatto con un profondo apprezzamento per la sua illustre storia, un impegno a preservare la sua eredità e un'ossessione per il ritorno dell'AC Milan ai vertici del calcio europeo. Il nostro viaggio insieme non riguarda solo la vittoria di titoli; si tratta di onorare la tradizione, i valori e lo spirito che hanno reso l'AC Milan un simbolo di eccellenza e orgoglio per generazioni. Questo libro racconta le straordinarie storie, trionfi e prove che hanno definito il nostro Club. È un riflesso della dedizione dei nostri giocatori e allenatori e dello spirito immortale dei nostri fan. Per i tifosi, il vostro sostegno è la linfa vitale del Milan. La tua passione alimenta la nostra ambizione e ci spinge a raggiungere la grandezza. È la tua incrollabile convinzione e il tuo incessante sostegno che ispirano i nostri giocatori a esibirsi oltre i loro limiti. Questo libro è per te, una testimonianza della tua lealtà e una celebrazione del tuo ruolo attraverso tutte le generazioni nel nostro viaggio condiviso. Alla città di Milano, che è sempre stata riconosciuta come la "città del fare", grazie per essere il fondamento di questo Club. Il tuo spirito dinamico è il pilastro su cui si erge l'AC Milan. Insieme, abbiamo costruito un'eredità che trascende il calcio, incarnando l'essenza stessa di ciò che significa essere milanesi. Mentre guardiamo al futuro, continuiamo ad abbracciare i valori che ci definiscono, con un'incessabile ricerca dell'eccellenza. Insieme, scriveremo nuovi capitoli nell'illustre storia dell'AC Milan, onorando il nostro passato mentre forgiamo un percorso verso un nuovo e glorioso futuro". LEGGI ANCHE: Milan, Camarda non brillante: sì, ma non bisogna commettere questo errore