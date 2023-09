Stipendi allenatori Top Club: la classifica dei tecnici più pagati in Europa

Se in Serie A la classifica degli allenatori più pagati vede Allegri e Mourinho condividere la prima posizione, in Europa sembra esserci tutt'altra storia. Detto del campionato italiano, tra Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1 c'è una lista bella corposa. Al primo posto troviamo subito una sorpresa, un tecnico che non è famoso per il calcio spettacolo ma, bensì, per la praticità della sua squadra. Parliamo di Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid. Il Cholo, infatti, guadagna ben 34 milioni di euro lordi. Al secondo posto, invece, vi è un altro nome inatteso: Mauricio Pochettino, nuovo tecnico del Chelsea, si mantiene alle spalle del suo collega, e connazionale argentino, con uno stipendio da 28,6 milioni di euro.