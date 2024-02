Spettatori Serie A – L’Inter resta in vetta, ma il Milan non è lontano …

Quanti spettatori hanno in media le squadre di Serie A? L'Inter resta in vetta, ma il Milan non è tanto lontano dai cugini nerazzurri

Quant'è la media spettatori delle squadre di Serie A? E in totale in questa stagione qual è l'affluenza totale negli stadi? I colleghi di 'numericalcio.it' hanno stilato, in base ai dati ufficiali forniti dalle società, una classifica che contiene le risposte a queste domande. L'Inter è in testa alla graduatoria sia per affluenza media che totale, ma il Milan non è poi così lontano.