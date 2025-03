Ziliani: “Il Milan è una ciofeca. Dirigenti inetti. L’addio di Maldini e Tonali …”

"Dirigenti improbabili, inetti e improvvisati" — "Non lasceranno San Siro deserto. E sbaglieranno tutti. Perchè chi pensa che il peggio al Milan col tramontare di questa disgraziata stagione sia passato non ha capito che il peggio deve ancora venire. E il peggio comincerà ad arrivare la stagione prossima col Milan che sparito dalla Champions avrà meno soldi da spendere rispetto ai già pochi che Red Bird è stato disposto a scucire in tempi di vacche grasse (si fa per dire). Figuriamoci in tempi di vacche magre. E cosa ancor più grave li farà spendere agli inetti, improbabili, improvvisati dirigenti che hanno ridotto il Diavolo in questa pietoso stato. E cioè Ibrahimovic, Furlani e Moncada, quelli di Emerson Royal e Morata, di Fonseca e Conceiçao, quelli che non sapendo da che parte sbattere la testa, dopo aver disfatto la tela tessuta ad agosto, a gennaio hanno deciso di mettere “ufficialmente” la squadra nella mani di Jorge Mendes. Il super procuratore portoghese che già in estate aveva tentato di piazzare il suo assistito Lopetegui sulla panchina rossonera".

Milan, Ziliani: "Quella di Cardinale è un'Armata Brancaleone" — "Quello che ai tifosi rossoneri ancora non è chiaro è che la tragedia (sportiva) che da agosto stanno vivendo non è la pur tragica stagione che il Milan sta disputando, orribile sotto ogni punto di vista. La tragedia vera, mille volte peggio di questa, è che l’attuale proprietà e l’attuale dirigenza continuino ad andare avanti a gestire il Milan come se niente fosse accaduto per una, due, tre o chissà quante altre stagioni. E lo so che non succederà. Ma l’unico modo per mettere all’angolo l’Armata Brancaleone di Gerry Cardinale, per mettere spalle al muro Ibrahimovic, Furlani e Moncada e costringerli a farsi da parte è quello di una protesta enorme. Plateale e clamorosa al punto da avere effetti di risonanza mondiale".

"Se i notiziari di tutto il mondo dessero la notizia e mostrassero le immagini dello stadio di San Siro vuoto per Milan-Lazio in segno di protesta contro le nefandezze compiute dai dirigenti rossoneri che hanno ridotto il secondo club più titolato d’Europa a una ciofeca, il ritorno d’immagine negativo che ricadrebbe su Red Bird sarebbe spaventoso. E sarebbe impossibile non trarne le conseguenze. Che non potrebbero che essere l’allontanamento dei dirigenti responsabili di tanto sfascio, Ibra, Furlani e Moncada, e a Dio piacendo magari anche il disimpegno della proprietà Red Bird".

Milan, Ziliani: "Emergenza biblica, undicesima piaga d'Egitto" — "Che a dire il vero è una proprietà molto sui generis se è vero che per comprare il Milan dal fondo Elliott si è fatta prestare i soldi proprio da Elliott. Ne deve restituire ancora 489 milioni ma si ritrova in mano un asset che per propria colpa invece di valorizzarsi ha già subìto un grave deprezzamento destinato ad aggravarsi, per la disperazione dello stesso Elliott, fin dalla stagione prossima quando il Milan sparirà da tutti i radar europei e chissà in che condizioni si presenterà al via se al mercato si presenteranno ancora i dirigenti inetti di oggi, quelli che fanno scouting in ogni angolo del mondo e poi acquistano Emerson Royal per 20 milioni dal Tottenham".

"Quella che il Milan sta vivendo è un’emergenza biblica, un’undicesima piaga d’Egitto che metaforicamente parlando segue quella già avvenuta della morte dei primogeniti Paolo Maldini e Sandro Tonali. Tutto è finito in mano a una manica di incapaci. Se qualcuno richiamasse al loro posto Galliani e Braida il Milan tornerebbe almeno ad essere una cosa seria. Non la baracconata che è oggi.

"Cardinale va costretto a togliere le tende da circo" — "Se i tifosi del Milan volessero davvero bene al Milan dovrebbero fare in modo che lo stadio di San Siro, domani per il match con la Lazio, si presenti deserto. Agli occhi di Ibrahimovic e Furlani e agli occhi del mondo. Domani e poi ancora per Milan-Como, Milan-Fiorentina, Milan-Atalanta, Milan-Bologna e Milan-Monza. Perchè magari senza il supporto dei tifosi il Milan le partite le perderebbe tutte. Ma quella più importante, costringere la compagnia di giro di Gerry Cardinale a togliere le tende del Circo e a farsi da parte, potrebbe concludersi in gloria. Prima di pensare agli acquisti, urge sfoltire i quadri. Dirigenziali. Il solo modo per uscire di casa e tornare a dire. Domani è un altro giorno, si vedrà".