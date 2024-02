Webuild in soccorso di San Siro? Lettera al Milan e al Comune: ecco il piano

"Webuild S.p.A., in attesa delle definitive determinazioni circa una eventuale diversa allocazione degli eventi sportivi, manifesta la propria disponibilità a collaborare nella individuazione di modalità e processi finalizzati alla rigenerazione funzionale e strutturale dello stadio per una sua migliore fruizione nel medio periodo. Tale volontà di collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti viene qui ribadita e ciò sia per lo studio della fattibilità tecnica ed economico – finanziaria nonché temporale di tale intervento di rigenerazione, sia per la valutazione dei più idonei procedimenti per la sua realizzazione". LEGGI ANCHE: Loftus-Cheek come Milinkovic-Savic? Pioli lo esalta: il paragone regge?