Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
Massimiliano Allegri ha dovuto fare di necessità virtù, impostare la squadra senza una classica 'boa', visto anche l'infortunio di Santiago Giménez nella prima parte di stagione, adattando Christian Pulisic e Rafael Leão in due ruoli non propriamente di loro competenza. E anche quando è arrivato, a gennaio, Niclas Füllkrug, la situazione non è cambiata. Vocalelli, allora, ha voluto esternare la propria opinione, quasi una provocazione, provando ad unire l'utile al dilettevole. Ovvero, accogliere Lukaku nelle fila del Milan visto che al Napoli è praticamente divenuto ormai un esubero.
Lukaku-Milan? Vocalelli: "Esperto, di spessore internazionale, forte e ha vinto due Scudetti"—
"E pensare che un centravanti così, finalmente guarito dai tanti acciacchi di questa stagione, rappresenterebbe forse l’identikit ideale per il Milan del prossimo anno - ha infatti scritto Vocalelli sul quotidiano sportivo nazionale -. Esperto, ma non vecchio con i suoi 33 anni ancora da compiere; con quello spessore internazionale che servirà il prossimo anno in Champions League. Così forte atleticamente da poter esaltare le qualità di Leao e Pulisic. Un uomo su cui appoggiare le ripartenze tanto care ad Allegri E uno che ha vinto due Scudetti con Inter e Napoli e che dunque conosce il valore di certe missioni. Solo suggestioni, certo, da fantamercato. Anche se, a pensarci bene …".
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