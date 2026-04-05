Massimiliano Allegri ha dovuto fare di necessità virtù, impostare la squadra senza una classica 'boa', visto anche l'infortunio di Santiago Giménez nella prima parte di stagione, adattando Christian Pulisic e Rafael Leão in due ruoli non propriamente di loro competenza. E anche quando è arrivato, a gennaio, Niclas Füllkrug, la situazione non è cambiata. Vocalelli, allora, ha voluto esternare la propria opinione, quasi una provocazione, provando ad unire l'utile al dilettevole. Ovvero, accogliere Lukaku nelle fila del Milan visto che al Napoli è praticamente divenuto ormai un esubero.