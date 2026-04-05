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Napoli-Milan passa da Rabiot e McTominay: numeri e statistiche a confronto

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Rabiot e McTominay guidano Milan e Napoli: le statistiche esaltano il peso del francese e dello scozzese in vista del big match
Redazione PM

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ presenta un confronto tra Adrien Rabiot e Scott McTominay, gli uomini che più incidono sugli equilibri di Milan e Napoli. Ma per i rossoneri la notizia è soprattutto una: con il francese in campo, il rendimento cambia volto.

I numeri parlano senza interpretazioni. Con il "Duca" titolare, il Milan ha vinto il 71% delle gare di campionato (15 su 21), con una sola sconfitta. Senza di lui, la percentuale di successi crolla al 33%. Un impatto netto, che fotografa la sua centralità nel sistema di Allegri.

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McTominay non è da meno: il Napoli ha vinto il 68% delle partite con lo scozzese in campo, contro il 40% senza. Più “assaltatore” per caratteristiche, come lo ha definito Conte, Scott ha giocato 25 partite segnando 7 gol. Rabiot, invece, abbina equilibrio e qualità: 5 reti, 4 assist, 21 occasioni create e 111 possessi recuperati. Inoltre, il suo dato sugli expected goals (3.1) evidenzia una capacità di concretizzare superiore alle attese.

Domani al 'Maradona' sarà il terzo confronto stagionale tra le due squadre. In palio non c’è solo lo scontro diretto, ma il secondo posto alle spalle dell’Inter. E quando la posta si alza, Milan e Napoli si affidano ai loro uomini chiave. Rabiot e McTominay, ancora una volta, al centro della scena.

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