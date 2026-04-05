Verso Napoli-Milan: l’ex Bellucci in esclusiva, le scelte a sorpresa di Allegri e l’attacco del futuro
McTominay non è da meno: il Napoli ha vinto il 68% delle partite con lo scozzese in campo, contro il 40% senza. Più “assaltatore” per caratteristiche, come lo ha definito Conte, Scott ha giocato 25 partite segnando 7 gol. Rabiot, invece, abbina equilibrio e qualità: 5 reti, 4 assist, 21 occasioni create e 111 possessi recuperati. Inoltre, il suo dato sugli expected goals (3.1) evidenzia una capacità di concretizzare superiore alle attese.
Domani al 'Maradona' sarà il terzo confronto stagionale tra le due squadre. In palio non c’è solo lo scontro diretto, ma il secondo posto alle spalle dell’Inter. E quando la posta si alza, Milan e Napoli si affidano ai loro uomini chiave. Rabiot e McTominay, ancora una volta, al centro della scena.
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