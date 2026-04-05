McTominay non è da meno: il Napoli ha vinto il 68% delle partite con lo scozzese in campo, contro il 40% senza. Più “assaltatore” per caratteristiche, come lo ha definito Conte, Scott ha giocato 25 partite segnando 7 gol. Rabiot, invece, abbina equilibrio e qualità: 5 reti, 4 assist, 21 occasioni create e 111 possessi recuperati. Inoltre, il suo dato sugli expected goals (3.1) evidenzia una capacità di concretizzare superiore alle attese.