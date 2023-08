Visnadi: “Il Milan ha fatto il mercato più interessante di tutti”

"Il Milan ha fatto il mercato più interessante di tutti, anche il più ricco grazie ai soldi del Newcastle per Tonali, ha comprato 8 giocatori eppure si ritrova con Krunic promosso da riserva a regista titolare, con Giroud ormai vicino a quota 37 anni, cui è stato affiancato Okafor che, per quanto giovane, in carriera non è mai andato in doppia cifra. Tante mezzali e mezzepunte, ma la difesa è la stessa dell’anno scorso con Kjaer che ha un anno in più". LEGGI ANCHE: Ecco i gol per un Milan da Scudetto >>>