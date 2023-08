Vincolo su San Siro dal 2025: la ristrutturazione è possibile

Vincolo sul secondo anello di San Siro, il Milan aspetta

Secondo quanto riportato dall'edizione de Il Corriere della Sera Milano, Emanuela Carpani, sovrintendente per Milano, si è riunita in Commissione regionale per il patrimonio culturale (Corepacu) della Lombardia assieme agli altri sovrintendenti e la segretaria generale del ministero della Cultura per la Lombardia. Il Corepacu si è appunto riunito in seduta comune nelle settimane scorse. Qui ha appurato che per decidere se apporre il vincolo deve scattare per legge solo al compimento del 75° anno del secondo anello, quindi tra due anni, nel 2025.