Stipendio Musah, quanto guadagna al Milan: ingaggio e costo a bilancio

Yunus Musah è un nuovo giocatore del Milan. Ma quanto guadagnerà di stipendio nella sua nuova esperienza in rossonero? Ecco i conti

Yunus Musah , nelle prossime ore, diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan . Manca soltanto il comunicato ufficiale, infatti, per sancire il trasferimento del calciatore statunitense, classe 2002 , dal Valencia alla corte di mister Stefano Pioli .

Milan, quanto 'impatta' l'acquisto di Musah sui conti rossoneri

Musah, che era sotto contratto con il Valencia ancora per varie stagioni (scadenza 30 giugno 2026), firmerà oggi pomeriggio, a 'Casa Milan', l'accordo che lo legherà, stavolta al club di Via Aldo Rossi, sempre fino al prossimo 30 giugno 2028. Il giocatore, che, in carriera, ha anche giocato nel settore giovanile dell'Arsenal, percepirà 2 milioni di euro netti a stagione.