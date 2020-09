Verso Shamrock Rovers-Milan: rossoneri con Tonali ed Ibrahimovic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sandro Tonali e Zlatan Ibrahimovic saranno a disposizione di Stefano Pioli, tecnico rossonero, per Shamrock Rovers-Milan, secondo turno preliminare di Europa League in gara secca.

Tonali e Ibrahimovic disponibili per Dublino

Il Diavolo, giovedì sera, alle ore 20:00, pertanto, scenderà in campo a Dublino (Irlanda) potendo contare sull’apporto tanto del neo-acquisto Tonali quanto del suo totem Ibrahimovic.

Tonali in panchina; Ibrahimovic verso la titolarità

Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Tonali è stato inserito nella lista UEFA del Milan per i turni preliminari: sarà difficile, però, vederlo in campo dall’inizio. Discorso diverso, invece, per Ibrahimovic, che ha recuperato dal trauma contusivo alla gamba destra e sarà regolarmente al suo posto dal 1′.

Ibrahimovic già vittorioso in Europa League nel 2017

A quasi 39 anni, Ibrahimovic debutterà in Europa League con il Milan. Lui questa competizione l’ha già vinta nel 2017, con il Manchester United, mentre il trofeo manca nella pur ricca bacheca del club di Via Aldo Rossi. LE DICHIARAZIONI DI DEMETRIO ALBERTINI SU TONALI ED IBRAHIMOVIC >>>