GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 15 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 15 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ dedica la sua prima pagina alla sfida Scudetto tra Juventus e Inter. In particolare, a quella tra i loro bomber principali, Cristian Ronaldo e Romelu Lukaku. Sul fronte mercato, i bianconeri scelgono in attacco tra Luís Suárez ed Edin Dzeko.

I nerazzurri, invece, aspettano Arturo Vidal e provano a rinnovare il contratto di Lautaro Martínez. In alto, sotto la testata, spazio al doppio colpo della Roma. In arrivo Marash Kumbulla, difensore del Verona ed Arkadiusz Milik, centravanti del Napoli.

Il Torino prende in prestito dalla Sampdoria il terzino Nicola Murru. In basso, infine, si parla di Milan, che giovedì sera scenderà in campo nei preliminari di Europa League. Vicino al rientro Zlatan Ibrahimovic, mentre Sandro Tonali suona la carica.

