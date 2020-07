Verso Sassuolo-Milan: attesa per le condizioni di Castillejo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Domani sera, alle ore 21:45, al ‘Mapei Stadium‘ di Reggio Emilia si disputerà Sassuolo-Milan, gara valevole per la 35^ giornata di Serie A. Il Milan di Stefano Pioli, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, non dovrebbe subire grosse variazioni nella formazione titolare rispetto l’undici iniziale che ha schiantato (5-1) il Bologna a ‘San Siro‘ sabato scorso.

Anche Davide Calabria potrebbe essere confermato dal 1′ in luogo di Andrea Conti nel ruolo di terzino destro della difesa a quattro di Pioli, anche alla luce del gol realizzato contro i felsinei, di modo che possa dare seguito al buon momento di forma. C’è attesa, intanto, di capire le condizioni di Samu Castillejo, esterno offensivo spagnolo che si era infortunato a Ferrara, in occasione della partita poi pareggiata, 2-2, sul campo della Spal.

Oggi si capirà se Castillejo sarà disponibile già per Sassuolo-Milan oppure se rimarrà a lavorare a Milanello e, pertanto, il suo rientro in formazione slitterebbe a venerdì sera, quando, a ‘San Siro‘, arriverà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il Diavolo, però, vuole concludere il discorso Europa League già domani sera a Reggio Emilia. CHI ANDRÀ IN EUROPA LEAGUE? CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTE LE COMBINAZIONI POSSIBILI >>>