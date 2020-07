Serie A, Chi va in Europa League? Preliminari o gironi, gli scenari

SERIE A NEWS – Con la ripartenza del campionato di Serie A 2019-2020, che si concluderà il prossimo 2 agosto, è ripresa anche la corsa di determinate squadre ad un piazzamento nelle prossime competizioni europee. E se per quanto riguarda la Champions League, con Juventus, Lazio, Inter e Atalanta, sembra essere già praticamente tutto deciso (troppi i punti di vantaggio della ‘Dea‘ sulla quinta classificata …), per quanto concerne le squadre che parteciperanno alla prossima Europa League, i giochi sono ancora tutti aperti.

CHI SI QUALIFICA IN EUROPA LEAGUE?

LA REGOLA – L’unica squadra di Serie A certa di prendere parte all’edizione 2020-2021 dell’Europa League, al momento, è il Napoli di Gennaro Gattuso. Avendo vinto, infatti, la Coppa Italia, battendo in finale la Juventus ai calci di rigore, il Napoli si è assicurato un posto nei gironi di UEL per la prossima stagione: questo, come stabilito dai regolamenti, a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale di Lorenzo Insigne e compagni nel torneo di Serie A attualmente in corso.

Siccome l’Italia ha diritto a tre posti in totale in ogni edizione dell’Europa League, a questo punto, resta da stabilire chi tra Milan, Roma, Verona, Bologna e Sassuolo, tutte racchiuse nell’arco di pochi punti, guadagnerà il diritto di prendere parte ai gironi dell’Europa League 2020-2021 e chi, invece, dovrà accontentarsi di partire dai turni preliminari. Due saranno i team tra questi che, al termine della stagione, potranno festeggiare una qualificazione europea.

POSTO IN EUROPA LEAGUE, GLI SCENARI

Questi i possibili scenari per definire la qualificazione delle restanti due squadre italiane alla prossima edizione dell’Europa League, in base al piazzamento nella classifica di Serie A del Napoli:

Napoli al 5° o 6° posto: in questo caso, considerando che gli azzurri sono già qualificati alla fase a gironi di Europa League, restano a disposizione il 6° o 5° posto per un accesso diretto alla competizione. La 7^ classificata parteciperà invece ai preliminari;

Napoli dal 7° posto in giù: in questo caso, i partenopei mantengono comunque la qualificazione all’Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia. La 5^ classificata in Serie A accederà direttamente all’Europa League, la 6^ andrà ai preliminari e l’eventuale 7^ (sempre ammesso non si tratti del Napoli) resterà esclusa dalla competizione europea.

