Verso Milan-Torino: si va verso i 35 mila tifosi sugli spalti di San Siro

ULTIME NEWS MILAN – In occasione di Milan-Torino di Coppa Italia, i tifosi rossoneri faranno sentire la propria vicinanza alla squadra, ancora una volta. Secondo quanto riferito da ‘Il Corriere dello Sport’ si va verso i 35 mila spettatori in quel di San Siro, che saranno testimoni del commosso addio del Milan ad uno dei giganti dello sport mondiale, Kobe Bryant. E’ stato infatti trovato l’accordo con la Lega Serie A per il minuto di silenzio in suo onore. Intanto Jesus Suso sembra ormai destinato al Siviglia, continua a leggere >>>

