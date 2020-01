Milan, lutto al braccio e minuto di silenzio per Kobe Bryant: è ufficiale

ULTIME NEWS MILAN – (fonte: acmilan.com)

“Ufficiale. In accordo con la Lega Serie A il Milan questa sera indosserà il lutto al braccio in memoria della leggenda del basket e grande tifoso rossonero Kobe Bryant, scomparso domenica scorsa in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. Tutto il pubblico di San Siro osserverà inoltre un momento di tributo e raccoglimento a pochi minuti dal fischio di inizio”.

Intanto questa sera Piatek sarà titolare: ultima chance per lui? Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android