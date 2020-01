Verso Milan-Torino: Piatek, ultima chance per il polacco?

ULTIME NEWS MILAN – Un periodo difficile da immaginare per Krzysztof Piatek a un anno dal suo straordinario impatto al Milan. Con il passare dei mesi il polacco si è spento e adesso è uno dei giocatori in uscita dei rossoneri. Il Tottenham sta spingendo per averlo, ma la formula d’acquisto non convince la dirigenza. Stasera, però, ci sarà da pensare al campo e in particolare alla sfida di Coppa Italia contro il Torino. Con ogni probabilità Piatek sarà titolare in attacco insieme ad Ante Rebic, in una partita che potrebbe rappresentare la sua ultima chance con la maglia del Milan. Intanto ecco la probabile formazione dei granata, continua a leggere >>>

