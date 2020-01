Verso Milan-Torino, granata in emergenza: ecco la probabile formazione

ULTIME NEWS MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’, oggi in edicola, sarà un Torino con gli uomini contati quello che si presenterà a San Siro per la sfida di Coppa Italia contro il Milan. Lo squalificato Soualiho Meité si aggiunge agli infortunati Ansaldi, Edera, Baselli e Zaza. Quella che scenderà in campo sarà una squadra molto simile a quella che ha subito 7 gol dall’Atalanta, eccola nel dettaglio:

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri.

Nonostante ciò Stefano Pioli non si fida del Torino e avverte i suoi, continua a leggere >>>

