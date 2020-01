Verso Milan-Torino, Pioli avverte i suoi: “Attenzione ai granata”

ULTIME NEWS MILAN – Come riporta ‘Tuttosport’, Stefano Pioli ha voluto mettere in guardia i suoi dal Torino. I granata sono reduci dalla sonora batosta per 7-0 rimediata in campionato dall’Atalanta. L’allenatore rossonero, dopo i cinque gol subiti dagli stessi bergamaschi, sa come ci si sente e non si fida di una squadra che ha sempre dimostrato solidità e qualità. “Arriverà un Torino ferito, che vuole dimostrare di essere una buonissima squadra. Ha avuto una caduta pesante ma un passo falso può capitare a chiunque, avrà grande determinazione e spirito di rivalsa”. Il messaggio alla squadra è chiaro, Stefano Pioli tiene alta l’attenzione perché vuole andare avanti in Coppa Italia. Intanto ecco le ultime sulle cessioni di Krzysztof Piatek e Jesus Suso, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android