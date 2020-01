Calciomercato Milan – Di Marzio: “Per Suso e Piatek non ci sono sviluppi definitivi”

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno della trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Ecco le sue parole: “Nella giornata di oggi non ci sono stati sviluppi definitivi sulle trattative in uscita per Suso e Piatek. Per lo spagnolo i discorsi con il Siviglia sono in stati avanzati, si discute ma non c’è intesa. Gli spagnoli vorrebbero un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Per Piatek il Tottenham chiede la stessa formula ma il Milan se lo cede vuole cederlo alle sue condizioni”. Intanto ecco le ultime sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android