Calciomercato Milan – Di Marzio: “Ecco le ultime sul rinnovo di Donnarumma”

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno della trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Ecco le sue parole: “Il contratto del giocatore scadrà tra un anno e mezzo e se non si rinnoverà il contratto in tempi brevi, il Milan dovrà iniziare a valutare il suo futuro. Credo che non sia una cosa da fare adesso ma da Febbraio in poi quando cominceranno gli eventuali contatti per il rinnovo”. Intanto lo scambio Paqueta-Bernardeschi stenta a decollare, continua a leggere >>>

