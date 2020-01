Calciomercato Milan – Di Marzio: “Lo scambio Paqueta-Bernardeschi non decolla”

CALCIOMERCATO MILAN – Gianluca Di Marzio, all’interno della trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale’, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Milan. Ecco le sue parole: “Paqueta-Bernardeschi è uno scambio che non sta decollando. Ne hanno parlato le società, poi si erano bloccate anche per differenze di ingaggio: Bernardeschi guadagna 4 milioni, mentre Paqueta 2. Non è ripartito in maniera forte, lo teniamo in sottofondo ma non ci sono stati contatti nemmeno oggi”. Intanto il Milan avrà un nuovo ingresso in società dal primo aprile, continua a leggere >>>

