Milan, nuovo ingresso in società: si tratta di Rasmussen del Copenaghen

ULTIME NEWS MILAN – Nuovo ingresso in società per il Milan a partire dal primo aprile. Si tratta di Alex Rasmussen, attuale direttore commerciale del Copenaghen, che si occuperà della parte relativa alla sponsorizzazione rossonera. L’annuncio arriva direttamente dal suo profilo Twitter. Ecco cosa ha scritto:

“Oggi è stato annunciato che mi unirò al Milan il primo aprile, dopo più di sei incredibili anni con l’ F.C. Copenaghen. Un grande ringraziamento alla mia famiglia per avermi supportato in questa grande avventura ma per ora devo fare del mio meglio per un Club molto speciale prima di partire!”

Intanto ecco le parole di Stefano Pioli sul Torino, prossimo avversario in Coppa Italia:

