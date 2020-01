Pioli sul Torino: “Squadra ferita che vorrà dimostrare di essere forte”

ULTIME NEWS MILAN – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Torino, ha parlato dei prossimi avversari dei rossoneri in Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘Milan Tv’: “Arriverà un Torino ferito e che vorrà dimostrare di essere la buonissima squadra che è. Ha avuto una caduta pesante, ma un passo falso può capitare a chiunque. Ma la stessa determinazione dobbiamo averla anche noi per far sì che il nostro periodo positivo continui”. Intanto ecco l’intervista integrale dell’allenatore rossonero, continua a leggere >>>

