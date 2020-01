Verso Milan-Torino, Pioli: “Rebic motivato e determinato. Su Bryant …”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha introdotto i temi principali di Milan-Torino, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, ai microfoni di ‘Milan TV‘. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sul Torino: “Arriverà un Torino ferito e che vorrà dimostrare di essere la buonissima squadra che è. Ha avuto una caduta pesante, ma un passo falso può capitare a chiunque. Ma la stessa determinazione dobbiamo averla anche noi per far sì che il nostro periodo positivo continui”.

Sulla svolta della stagione a Bergamo: “La svolta della stagione deve essere sempre la prossima partita. Dobbiamo assolutamente ragionare così, perché la prossima gara è sempre la più importante. Non dobbiamo perdere energie su cose che non possiamo decidere e determinare”.

Sull’effetto Pioli: “La squadra, nei momenti, difficili ha saputo mantenuto attenzione e disponibilità. Sappiamo e vogliamo continuare a migliorare. È il lavoro di un gruppo. I risultati sono positivi, ma possiamo essere più padroni del gioco ed efficaci in entrambe le fasi di gioco. Ci sono ancora possibilità che la seconda fase della stagione sia positiva”.

Sui ‘clean sheet’ di Gigio Donnarumma: “Le due fasi di gioco comprendono tutti gli undici giocatori in campo. Non puoi fare la fase difensiva con giocatori che stanno a guardare e che non lavorano. Gigio ci sta dando una grande mano, ma dobbiamo fare in modo che non si metta così in risalto diventando ancora più solidi dietro perché, nelle ultime gare, abbiamo concesso qualcosa di troppo”.

Su Ante Rebic: “Ante è tornato dalla sosta natalizia più motivato e determinato. È stato molto bravo a farsi trovare pronto. Tutti devono lavorare per mostrare le loro qualità quando verranno chiamati in causa”.

Sui tanti tifosi che andranno allo stadio: “I nostri sono tifosi fantastici. Non hanno mai fatto mancare il loro sostegno e la loro passione. È bello giocare davanti a loro e speriamo di toglierci delle belle soddisfazioni tutti insieme, anche perché ci hanno sostenuti in un momento non particolarmente semplice”.

Sulla morte di Kobe Bryant: “Una tragedia che mi ha colpito. Kobe è stato uno dei più grandi giocatori di basket della storia, ma è stato un’icona. Trasmetteva sempre quella felicità di fare il proprio sport accompagnata alla massima determinazione. Racchiudeva una filosofia di vita e di sport impressionante. Sono appassionato di basket ed è stato uno shock. È un peccato che se ne sia andato così presto”. Per le dichiarazioni di Pioli a ‘RaiSport‘, continua a leggere >>>

